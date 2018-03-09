Corriere Fiorentino: Domenica sarà AstoriDay, i Della Valle allo stadio gremito da 35mila spettatori

Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna domenica contro il Benevento (ore 12.30) vi sarà un ulteriore AstoriDay. La Fiorentina ritirerà ufficialmente la maglia numero 13 con un...

Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna domenica contro il Benevento (ore 12.30) vi sarà un ulteriore AstoriDay. La Fiorentina ritirerà ufficialmente la maglia numero 13 con una cerimonia prima del calcio d'inizio, la Curva Fiesole prepara striscioni e coerografie e lo stadio sarà gremito da 35.000 spettatori con i fratelli Della Valle entrambi presenti a distanza di quasi un anno dall'ultima volta. Sulle divise da gioco la Lega Serie A ha previsto una speciale patch con su scritto "Ciao Davide" che verrà arricchita da una frase per ricordarlo.

Al minuto 13 si sta pensando a qualcosa di speciale, quasi come un ulteriore minuto di silenzio con il gioco che potrebbe essere interrotto...