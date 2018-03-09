Labaro Viola

Corriere Fiorentino: Domenica sarà AstoriDay, i Della Valle allo stadio gremito da 35mila spettatori

Come riportato da  Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna domenica contro il Benevento (ore 12.30) vi sarà un ulteriore AstoriDay. La Fiorentina ritirerà ufficialmente la maglia numero 13 con un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2018 08:51
Corriere Fiorentino: Domenica sarà AstoriDay, i Della Valle allo stadio gremito da 35mila spettatori - Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Primo Piano
Astori
Fiorentina Benevento
Condividi

Come riportato da  Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna domenica contro il Benevento (ore 12.30) vi sarà un ulteriore AstoriDay. La Fiorentina ritirerà ufficialmente la maglia numero 13 con una cerimonia prima del calcio d'inizio, la Curva Fiesole prepara striscioni e coerografie e lo stadio sarà gremito da 35.000 spettatori con i fratelli Della Valle entrambi presenti a distanza di quasi un anno dall'ultima volta. Sulle divise da gioco la Lega Serie A ha previsto una speciale patch con su scritto "Ciao Davide" che verrà arricchita da una frase per ricordarlo.

Al minuto 13 si sta pensando a qualcosa di speciale, quasi come un ulteriore minuto di silenzio con il gioco che potrebbe essere interrotto... 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok