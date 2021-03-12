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Amrabat: "Dispiaciuto di non poter giocare domani. In bocca al lupo ragazzi, forti e uniti!"

Sofyan Amrabat salterà Benevento-Fiorentina a causa di un infortunio, ma mostra la vicinanza ai compagni attraverso un post su Instagram

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2021 21:28
Amrabat: "Dispiaciuto di non poter giocare domani. In bocca al lupo ragazzi, forti e uniti!" -
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Sofyan Amrabat sarà l'esclusione eccellente per la trasferta di Benevento. Il centrocampista marocchino non ha ancora recuperato dalla botta alla schiena rimediata contro il Parma.

Il giocatore, però, vuole stare vicino ai compagni e suona la carica attraverso un post su Instagram. Ecco le parole scritte dal centrocampista:

"Disappointed that I can't play tomorrow. Good luck boys, strong together!!! Sono dispiaciuto di non poter giocare domani, in bocca al lupo ragazzi. Forti e uniti!!! #forzaviola💜"

Di seguito, il post pubblicato da Sofyan Amrabat.

 

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