PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI UNICO SUFFICIENTE. MALISSIMO VLAHOVIC, PEZZELLA E CASTROVILLI

Le pagelle dei giocatori viola dopo Fiorentina-Benevento

Ribery esce per infortunio nel primo tempo

La Fiorentina perde in casa contro il Benevento, ecco i voti per i giocatori viola

DRAGOWSKI: 6, trafitto da Improta incolpevolmente. Fino a quel punto, inoperoso. Al 63' chiude bene su Insigne sul primo palo. All'81' è bravissimo a sventare una punizione di Lapadula che nel recupero lo grazia calciando alto.

MILENKOVIC: 5, da terzino destro non sembra avere il passo giusto per esprimersi al meglio, da centrale non migliora la sua prova.

PEZZELLA: 4.5, primo quarto d'ora sottotono dove commette due "lisci" assai pericolosi che il Benevento non concretizza. Solitamente era uno degli ultimi a mollare, stavolta forse, uno dei primi.

IGOR: 5.5, non farebbe una partita completamente negativa, da centrale nella difesa a quattro forse, è più a suo agio. (Dal 53' LIROLA: 5, mai visto)

BIRAGHI: 5, al 20' conclusione altissima dopo una buona trama. Al 51' non controlla la sfera che da il "la" al vantaggio del Benevento con Insigne che serve Improta abile a trovare il fondo del sacco. Al 59' buono il cross per Castrovilli ed Amrabat ma vanno a vuoto.

AMRABAT: 5.5, nel suo ruolo sembra più nel vivo della partita ma, complice lo stato saporoso della squadra è anch'esso insufficiente. (Dal 71' BORJA VALERO: s.v.)

DUNCAN: 5.5, chiamato in causa dopo il forfait di Bonaventura, non commette errori evidenti. (Dal 53' PULGAR: 5, perde palla al 63' in un'azione che porta al tiro di Insigne sul quale Dragowski evita lo 0-2.

KOUAME': 4.5, al 6' impatta bene di testa su corner ma Montipò è attento. Poi sparisce completamente dai radar. (Dal 53' CUTRONE: 5, impalpabile)

CASTROVILLI: 4.5, troppo brutto per essere vero, dovrebbe accendere la manovra viola che invece appare essere in un torpore preoccupante. Lontano parente da quel giocatore scintillante che saltava sempre l'avversario in modo sistematico.

RIBERY: 5, spreca un regalo di Schiattarella non riuscendo a concludere in porta al 40'. Poco dopo sostituito per dolore alla caviglia. (Dal 44' p.t. SAPONARA: 5, pochissimi i palloni giocati)

VLAHOVIC: 4, viene sovrastato da Caldirola che fa un figurone. Non tiene mai un pallone, non offre una sponda e tira in porta all' 84' con un tacco pretenzioso e velleitario. Vanifica l'unica occasione creata.

ALL. PRANDELLI: 5, perde Bonaventura nel riscaldamento e si affida ad un centrocampo più muscolare con Duncan dal primo minuto passando al 4-2-3-1 anziché il 4-3-3. Nel primo tempo la Fiorentina non crea alcuna occasione se non il tiro di Biraghi al 20'. Al 53' passa alla difesa a tre facendo un triplice cambio, la squadra prende gol su un errore di Biraghi, la squadra non tira mai in porta, è senza idee e svagate. Certo, in 15 giorni non ci si può aspettare uno stravolgimento tattico ma almeno su piano mentale si, invece la squadra è molle ed insipida. L'unico tiro in porta arriva all'84' con il tacco di Vlahovic. Buon lavoro mister, le servirà...

Gabriele Caldieron

LE PAROLE DI PRANDELLI DOPO LA SCONFITTA: "DOPO L'USCITA DI RIBERY..."

https://www.labaroviola.com/prandelli-squadra-mentalmente-fragile-alcuni-giocatori-si-nascondono-serve-lavoro-nella-tecnica-individuale/121581/