Prandelli: “Squadra mentalmente fragile, alcuni giocatori si nascondono. Serve lavoro nella tecnica individuale”

Queste le parole di mister Cesare Prandelli in sala stampa, al termine di Fiorentina-Benevento terminata 0-1 per la formazione giallorossa:

“Vlahovic lavoro di tecnica? Credo che oltre a lui ne abbiano bisogno tutti, il primo controllo è determinante. Castrovilli? Doveva chiudere le manovre sul centrocampista bassi e doveva farsi trovare tra le linee ma è stata lenta la manovra. Condizione fisica? Abbiamo lavorato parecchio e forse hanno risentito anche questo ma se vuoi intensità devi lavorare molto. Mancanza di personalità nei momenti chiave? Diventa straordinaria quando la squadra ha un’idea di come sviluppare gioco e difendere, sono molto deluso ma avevamo preparato la gara con Bonaventura e Ribery ma uno non ha giocato e l’altro è uscito dopo 40′, e li sono nate le paure. Siamo molto fragili da un punto di vista psicologico e nervoso. Ognuno vive la propria fragilità a modo suo, siamo stati lenti e non siamo stati squadra. La paura che frena la squadra? Tutti dicono che la squadra sia forte ma al tempo stesso è fragile, e quando non va bene… Alcuni si nascondono nella manovra e diventiamo prevedibili c’è da lavorare. Mercato? Non vi risponderò mai su questo, per me i giocatori che ho vanno migliorati. Mancanza di reazione? L’interpretazione che è stata data è sbagliata, dovevamo cercare la continuità negli esterni ma cercando la verticalità abbiamo subito diversi contropiede, non è un discorso di sistema di gioco ma proprio di squadra”.