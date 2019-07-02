Ecco la lista dei giocatori che andrà in ritiro a Moena. Presenti anche Bangu e Salifu

Per la prima volta la Fiorentina sosterrà direttamente al centro sportivo Davide Astori le vistite mediche grazie alla presenza presso questa struttura di personale qualificato e macchinari di ultima...

Per la prima volta la Fiorentina sosterrà direttamente al centro sportivo Davide Astori le vistite mediche grazie alla presenza presso questa struttura di personale qualificato e macchinari di ultima generazione. Questo è l'elenco completo in ordine alfabetico dei giocatori tesserati della Fiorentina: Baez, Bangu, Baroni, Beloko, Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiorra, Cristoforo, Dabo, Dragowsky, Dutu, Eysseric, Gori, Graiciar, Hancko, Hristov, Hugo, Llanes, Koffi, Lakti, Laurini, Marozzi, Meli, Montiel, Mosti, Nannelli, Pierozzi E., Pinto, Ranieri, Salifu, Saponara, Schetino, Simeone, Sottil, Thereau, Trovato, Venuti, Veretout, Vlahovic, Zanon e Zekhnini. Quasi tutti i giocatori che svolgeranno le tradizionali visite mediche saranno molto probabilmente a Moena. Si aggiungeranno più tardi anche i calciatori che hanno giocato l'Europeo Under 21, la Copa America e gli infortunati: Castrovilli e Cerofolini.

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