Montella: "In ritiro a Moena si lavora bene, i ragazzi sono bravi anche fuori dal campo"

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella ha parlato nella presentazione della squadra stasera a Moena: "Sono stato qui da calciatore e soprattutto con la Fiorentina per tre anni dove abbiamo r...

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella ha parlato nella presentazione della squadra stasera a Moena: "Sono stato qui da calciatore e soprattutto con la Fiorentina per tre anni dove abbiamo raggiunto ottimi risultati. Qui si sta bene, anche la temperatura ci ha aiutato molto, non ha mai piovuto quando ci siamo allenati. È sempre un piacere essere qui. Spero di tornarci di nuovo".

Sul ritiro? "Si lavora bene, i ragazzi hanno molto entusiasmo. Ci sono tanti giovani, che stanno facendo vedere le proprie qualità. Sono bravi e fanno i bravi anche fuori dal campo".