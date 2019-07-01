Programma Fiorentina: da dopo domani i calciatori saranno al centro sportivo. A Moena la prima gara

Ultime ore di vacanza per i giocatoridella Fiorentina. Da dopo domani saranno di nuovo a disposizione al centro sportivo, tranne per quelli che hanno giocato alla fine della stagione con le rispettive...

Ultime ore di vacanza per i giocatori

della Fiorentina. Da dopo domani saranno di nuovo a disposizione al centro sportivo, tranne per quelli che hanno giocato alla fine della stagione con le rispettive nazionali. A Moena la prima gara sarà il 14 luglio contro il Val di Fassa Team e il 14 luglio il Real Vicenza. Dopo i gruppi si divideranno in due parti: chi andrà in America per giocare le gare dell'International Champions Cup contro il Chivas Guadalajara, Arsenal e Benfica e chi rimarrà a Moena per affrontare il Bari e il Benevento. Il ritiro a Moena finirà

il 21 luglio e il gruppo si riunirà intorno al 29 per preparare l'inizio del campionato e il debutto in Coppa Italia nella settimana di Ferragosto. Sicuramente ci sarà la presenza di Commisso allo stadio Artemio Franchi.

Corriere dello Sport