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Ceccherini: "Giusto avere più calciatori toscani nella Fiorentina. Idea di Commisso da apprezzare.."

Federico Ceccherini, difensore della Fiorentina, è intervenuto nel corso del quotidiano programma serale di Rtv38, il  "Il Salotto dello Sport" . Ecco alcuni passaggi, in merito alle parole di Commiss...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 23:39
Ceccherini: "Giusto avere più calciatori toscani nella Fiorentina. Idea di Commisso da apprezzare.." -
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Federico Ceccherini, difensore della Fiorentina, è intervenuto nel corso del quotidiano programma serale di Rtv38, il  "Il Salotto dello Sport" . Ecco alcuni passaggi, in merito alle parole di Commisso: "Sui toscani la penso come il presidente, é giusto avere più calciatori che provengono dalla nostra ragione perché siamo più simpatici e più belli. Sarebbe una bellissima iniziativa, , le società toscane potrebbero crescere insieme, anche se la rivalità è dura da mettere da parte. I giovani che sono in ritiro con noi sono dei ragazzi con la testa sulle spalle per quanto ho potuto vedere in questo giorni, e questa cosa, l'umiltà, li aiuterà molto. Non possiamo che apprezzare il loro approccio".

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