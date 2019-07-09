Ceccherini: "Giusto avere più calciatori toscani nella Fiorentina. Idea di Commisso da apprezzare.."

Federico Ceccherini, difensore della Fiorentina, è intervenuto nel corso del quotidiano programma serale di Rtv38, il "Il Salotto dello Sport" . Ecco alcuni passaggi, in merito alle parole di Commiss...

Federico Ceccherini, difensore della Fiorentina, è intervenuto nel corso del quotidiano programma serale di Rtv38, il "Il Salotto dello Sport" . Ecco alcuni passaggi, in merito alle parole di Commisso: "Sui toscani la penso come il presidente, é giusto avere più calciatori che provengono dalla nostra ragione perché siamo più simpatici e più belli. Sarebbe una bellissima iniziativa, , le società toscane potrebbero crescere insieme, anche se la rivalità è dura da mettere da parte. I giovani che sono in ritiro con noi sono dei ragazzi con la testa sulle spalle per quanto ho potuto vedere in questo giorni, e questa cosa, l'umiltà, li aiuterà molto. Non possiamo che apprezzare il loro approccio".