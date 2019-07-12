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Vitor Hugo al passo d'addio. Trattativa ai dettagli col Besiktas. La formula

Vitor Hugo è sempre più vicino al Besiktas. Come riporta il portale turco Trt Spor, infatti, la trattativa per il trasferimento a Istanbul del difensore della Fiorentina sarebbe ormai in fase avanzata...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2019 01:07
Vitor Hugo al passo d'addio. Trattativa ai dettagli col Besiktas. La formula - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Vitor Hugo è sempre più vicino al Besiktas. Come riporta il portale turco Trt Spor, infatti, la trattativa per il trasferimento a Istanbul del difensore della Fiorentina sarebbe ormai in fase avanzata. La formula sulla quale i due club stanno lavorando per chiudere è il prestito per una stagione con diritto di riscatto.

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