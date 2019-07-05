Di Marzio, oggi Veretout e l'agente Giuffredi si sono visti. Il giocatore andrà a Moena ma...
Secondo il giornalista di Sky Sport, Di Marzio, il centrocampista della Fiorentina ha incontrato il suo agente Giuffredi. Il clima sembra positivo. Il giocatore verrà in ritiro a Moena ma la società l...
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2019 20:27
Secondo il giornalista di Sky Sport, Di Marzio, il centrocampista della Fiorentina ha incontrato il suo agente Giuffredi. Il clima sembra positivo. Il giocatore verrà in ritiro a Moena ma la società lo lascierà andare via se arrivasse l'offerta adeguata.