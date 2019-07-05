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Di Marzio, oggi Veretout e l'agente Giuffredi si sono visti. Il giocatore andrà a Moena ma...

Secondo il giornalista di Sky Sport, Di Marzio, il centrocampista della Fiorentina ha incontrato il suo agente Giuffredi. Il clima sembra positivo. Il giocatore verrà in ritiro a Moena ma la società l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2019 20:27
Di Marzio, oggi Veretout e l'agente Giuffredi si sono visti. Il giocatore andrà a Moena ma... - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo il giornalista di Sky Sport, Di Marzio, il centrocampista della Fiorentina ha incontrato il suo agente Giuffredi. Il clima sembra positivo. Il giocatore verrà in ritiro a Moena ma la società lo lascierà andare via se arrivasse l'offerta adeguata.

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