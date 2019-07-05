Moena, domani mattina partenza in treno per la squadra di Montella. Il programma
Da domani i viola in Trentino. Come riportato dall' emittente Radio Bruno Toscana, la Fiorentina sarà in partenza di buon mattino per la Val di Fassa alle 8 dalla stazione di Campo di Marte. Il gruppo...
Da domani i viola in Trentino. Come riportato dall' emittente Radio Bruno Toscana, la Fiorentina sarà in partenza di buon mattino per la Val di Fassa alle 8 dalla stazione di Campo di Marte. Il gruppo viola si tratterrà sulle Dolomiti fino al 21 luglio. Alla fine della prima settimana la squadra si dividerà in due tronconi: il primo gruppo parteciperà negli Stati Uniti alla International Champions Cup, l’altro resterà in montagna. Nelle prossime ore il club gigliata pubblicherà la lista dei convocati per il ritiro estivo.