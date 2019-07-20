Probabile formazione: Fiorentina-Benevento, torna Thereau in attacco a sinistra
Ecco la probabile formazione della Fiorentina di mister Bigica contro il Benevento alle ore 17 a Moena:In porta duello tra Chiossi e Nannelli; Edoardo Pierozzi, Baroni, Illanes e Simonti in difesa; Sc...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 14:11
Ecco la probabile formazione della Fiorentina di mister Bigica contro il Benevento alle ore 17 a Moena:
In porta duello tra Chiossi e Nannelli; Edoardo Pierozzi, Baroni, Illanes e Simonti in difesa; Schetino, Meli e Bangu a centrocampo e in attacco il tridente Simic, Gori e Thereau.