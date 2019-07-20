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Probabile formazione: Fiorentina-Benevento, torna Thereau in attacco a sinistra

Ecco la probabile formazione della Fiorentina di mister Bigica contro il Benevento alle ore 17 a Moena:In porta duello tra Chiossi e Nannelli; Edoardo Pierozzi, Baroni, Illanes e Simonti in difesa; Sc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 14:11
Probabile formazione: Fiorentina-Benevento, torna Thereau in attacco a sinistra - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Benevento
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Gabriele Gori
Moena 2019
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Ecco la probabile formazione della Fiorentina di mister Bigica contro il Benevento alle ore 17 a Moena:

In porta duello tra Chiossi e Nannelli; Edoardo Pierozzi, Baroni, Illanes e Simonti in difesa; Schetino, Meli e Bangu a centrocampo e in attacco il tridente Simic, Gori e Thereau.

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