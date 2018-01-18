Ufficiale: Kukovec è un giocatore viola. Prestito biennale con riscatto a 800mila euro...

La Fiorentina ha comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nino Kukovec...

La Fiorentina ha comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nino Kukovec dal Nogometni Klub Maribor. Kukovec è nato il 6 maggio del 2001 e vanta 1 presenza nella Nazionale Slovena Under 17. Il calciatore sarà aggregato alla squadra Primavera. Operazione da circa 800 mila euro.