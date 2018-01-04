Colpo della Fiorentina, preso Kukovec. Attaccante classe 2001 del Maribor, costato 800 mila euro
Secondo quanto riportato da Sky Sport, colpo in arrivo in casa viola. Infatti la Fiorentina ha chiuso per un giovanissimo attaccante sloveno del Maribor. Lui è Nino Kukovec, classe 2001 che ha fatto m...
A cura di Redazione Labaroviola
04 gennaio 2018 04:41
Secondo quanto riportato da Sky Sport, colpo in arrivo in casa viola. Infatti la Fiorentina ha chiuso per un giovanissimo attaccante sloveno del Maribor. Lui è Nino Kukovec, classe 2001 che ha fatto molto bene nella Youth League in questa stagione. L’operazione è stata chiusa da Pantaleo Corvino per una.800 mila euro. Il giovane attaccante arriverà nei prossimi giorni a Firenze e sarà aggregato alla primavera di Bigica.