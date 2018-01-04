Colpo della Fiorentina, preso Kukovec. Attaccante classe 2001 del Maribor, costato 800 mila euro

Secondo quanto riportato da Sky Sport, colpo in arrivo in casa viola. Infatti la Fiorentina ha chiuso per un giovanissimo attaccante sloveno del Maribor. Lui è Nino Kukovec, classe 2001 che ha fatto m...

A cura di Redazione Labaroviola 04 gennaio 2018 04:41

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