Una buona Fiorentina non va oltre il pareggio in rimonta sulla Juventus di Zauli. Pronti via ed è la Fiorentina a tenere il pallino del gioco in mano e all’8′ Beloko sfiora il gol con un tiro cross sul quale Israel la alza in corner. Al 34′ una buona serpentina di Koffi in area ma è solo esterno della rete. Ma al 44′ gol di Ahmada con una conclusione da fuori area deviata, sulla quale Brancolini forse potrebbe far meglio. Nella ripresa la Fiorentina riparte in modo grintoso e trova prima una grande occasione con Koffi e poi il gol con Kukovec al 5′ abilissimo a farsi trovare sul secondo palo a fari spenti pronto per insaccare. Al 12′ Israel salva la Juventus parando incredibilmente su un colpo di testa di Dutu. Al 21′ Koffi spreca una buona chance vanificando un’azione sulla quale è lezioso ma al 29′ un Brancolini colpevolmente fuori dai pali viene graziato dal legno colpito da Fagioli. Al 32′ la Fiorentina potrebbe andare in vantaggio con Dalle Mura ma sbaglia da due passi. Non succede più niente e la gara volge al termine.

Fiorentina (4-2-3-1): Brancolini, Pierozzi E., Ponsi, Dutu, Dalle Mura, Beloko, Fruk (26′ st. Pierozzi N.), Lovisa (26′ st Spalluto), Kukovec (45′ Agostinelli), Koffi, Fiorini. A disposizione di Mister Emiliano Bigica: Chiorra, Chiti, Simonti, Marino, Corradini, Pierozzi N., Agostinelli, Spalluto, Mignani.

Juventus (4-2-3-1): Israel, Leo (23′ st Ntenda), Anzolin, Ranocchia (35′ st Sene), Dragusin, Gozzi, Tongya, Ahamada, Petrelli (23′ st Moreno), Fagioli, De Graca. A disposizione di Mister Lamberto Zauli: Garofani, Riccio, Vlasenko, Ntenda, Leone, De Winter, Moreno, Sekulov, Sene, Dadone.

Marcatori: Ahamada 43′ pt, Kukovec 5′ st.

Terna arbitrale: Paterna, Giacinto, Basile.

Ammoniti: Beloko, Dalle Mura, Pierozzi N. (F), Tyonga, Ahmada, Ntenda (J).