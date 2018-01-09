Ufficiale, Kukovec è un nuovo giocatore della Fiorentina
Attraverso il proprio sito ufficiale, il Maribor fa sapere di aver ceduto Nino Kukovec alla Fiorentina per una cifra che si aggira..
A cura di Redazione Labaroviola
09 gennaio 2018 13:53
Atteaverso un comunicato apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale del club, il Maribor ha comunicato la cessione di Nino Kukovec, attaccante classe 2001, alla Fiorentina. Il giocatore lascia la scuola calcio del suo club e passa così, in attesa anche del contro-comunicato del club viola, a Firenze. La cifra dell'operazione si aggira intorno agli 800 mila euro