ACF, ufficiale: Pietro Terracciano è un nuovo giocatore della viola. Arriva dall'Empoli
ACF Fiorentina comunica ufficialmente di aver acquisitato, a titolo definitivo il portierr Pietro Terracciano dall'Empoli. È nato a San Felice in provincia di Caserta l’8 Marzo del 1990, nella seconda...
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2019 09:07
ACF Fiorentina comunica ufficialmente di aver acquisitato, a titolo definitivo il portierr Pietro Terracciano dall'Empoli. È nato a San Felice in provincia di Caserta l’8 Marzo del 1990, nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato in prestito temporaneo con la maglia viola collezionando 2 presenze.
Fonte: Violachannel