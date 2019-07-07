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ACF, ufficiale: Pietro Terracciano è un nuovo giocatore della viola. Arriva dall'Empoli

ACF Fiorentina comunica ufficialmente di aver acquisitato, a titolo definitivo il portierr Pietro Terracciano dall'Empoli. È nato a San Felice in provincia di Caserta l’8 Marzo del 1990, nella seconda...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2019 09:07
ACF, ufficiale: Pietro Terracciano è un nuovo giocatore della viola. Arriva dall'Empoli - VERONA, ITALY - JANUARY 27: Pietro Terracciano of ACF Fiorentina during the Serie A match between Chievo Verona and ACF Fiorentina at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on January 27, 2019 in Verona, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
VERONA, ITALY - JANUARY 27: Pietro Terracciano of ACF Fiorentina during the Serie A match between Chievo Verona and ACF Fiorentina at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on January 27, 2019 in Verona, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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ACF Fiorentina comunica ufficialmente di aver acquisitato, a titolo definitivo il portierr Pietro Terracciano dall'Empoli. È nato a San Felice in provincia di Caserta l’8 Marzo del 1990, nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato in prestito temporaneo con la maglia viola collezionando 2 presenze.

Fonte: Violachannel

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