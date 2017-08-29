Ufficiale: Stevan Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco, contratto con scadenza 2021.
Adesso è ufficiale, il montenegrino Stevan Jovetic lascia l'Inter e si accasa al Monaco. È stato proprio il club del principato ad annunciare sul proprio sito l'acquisto dell'ex Fiorentina, Manchester...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 17:41
Adesso è ufficiale, il montenegrino Stevan Jovetic lascia l'Inter e si accasa al Monaco. È stato proprio il club del principato ad annunciare sul proprio sito l'acquisto dell'ex Fiorentina, Manchester City, Inter e Siviglia. Il classe '89 ha firmato un contratto fino al 2021.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de @sjovetic jusqu'en 2021 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/DQyDRtZah4
— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 29 agosto 2017