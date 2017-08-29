Ufficiale: Stevan Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco, contratto con scadenza 2021.

Adesso è ufficiale, il montenegrino Stevan Jovetic lascia l'Inter e si accasa al Monaco. È stato proprio il club del principato ad annunciare sul proprio sito l'acquisto dell'ex Fiorentina, Manchester...

A cura di Redazione Labaroviola 29 agosto 2017 17:41

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