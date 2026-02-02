2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:20

Adesso è ufficiale: Daniele Rugani lascia la Juventus ed è un nuovo giocatore della Fiorentina

Adesso è ufficiale: Daniele Rugani lascia la Juventus ed è un nuovo giocatore della Fiorentina

2 Febbraio · 17:07

La Fiorentina ufficializza l'acquisto di Daniele Rugani dalla Juventus con il difensore toscano che raggiunge Firenze in prestito con diritto

Completato l’iter delle visite mediche, è arrivata l’ufficialità comunicata dalla Fiorentina che sul sito ufficiale annuncia l’arrivo di Daniele Rugani.
Ecco le parole utilizzate dal club per il benvenuto al difensore toscano ex Juventus:

ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Rugani dalla Juventus F.C. 

Rugani, nato a Lucca il 29 luglio 1994, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’ Empoli e, nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Empoli, Juventus, Rennes, Cagliari e Ajax.

Il nuovo difensore viola ha collezionato 177 presenze in Serie A, 16 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana oltre che 19 in Champions League e 8 in Europa League e vanta nel suo palmares 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Rugani ha, inoltre, indossato in 7 occasioni la maglia della Nazionale maggiore Azzurra.

