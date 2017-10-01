Hetemaj: "Sono troppi anni che non vinciamo contro i Viola, ma non abbiamo paura"
Perparim Hetemaj, centrocampista finlandese del ChievoVerona, ha parlato nel prepartita a Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Non sapevo che non vincevamo da così tanti anni, speriamo di farl...
A cura di Redazione Labaroviola
01 ottobre 2017 14:54
Perparim Hetemaj, centrocampista finlandese del ChievoVerona, ha parlato nel prepartita a Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Non sapevo che non vincevamo da così tanti anni, speriamo di farlo oggi. Loro hanno giocatori forti come Chiesa e Thereau, ma faremo la nostra partita senza paura di nessuno".