Hetemaj: "Sono troppi anni che non vinciamo contro i Viola, ma non abbiamo paura"

Perparim Hetemaj, centrocampista finlandese del ChievoVerona, ha parlato nel prepartita a Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Non sapevo che non vincevamo da così tanti anni, speriamo di farl...

Perparim Hetemaj, centrocampista finlandese del ChievoVerona, ha parlato nel prepartita a Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Non sapevo che non vincevamo da così tanti anni, speriamo di farlo oggi. Loro hanno giocatori forti come Chiesa e Thereau, ma faremo la nostra partita senza paura di nessuno".