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Hetemaj: "Sono troppi anni che non vinciamo contro i Viola, ma non abbiamo paura"

Perparim Hetemaj, centrocampista finlandese del ChievoVerona, ha parlato nel prepartita a Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Non sapevo che non vincevamo da così tanti anni, speriamo di farl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2017 14:54
Hetemaj: "Sono troppi anni che non vinciamo contro i Viola, ma non abbiamo paura" - during the Serie A match between SSC Napoli and AC ChievoVerona at Stadio San Paolo on September 24, 2016 in Naples, Italy.
during the Serie A match between SSC Napoli and AC ChievoVerona at Stadio San Paolo on September 24, 2016 in Naples, Italy.
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Perparim Hetemaj, centrocampista finlandese del ChievoVerona, ha parlato nel prepartita a Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Non sapevo che non vincevamo da così tanti anni, speriamo di farlo oggi. Loro hanno giocatori forti come Chiesa e Thereau, ma faremo la nostra partita senza paura di nessuno".

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