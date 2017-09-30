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Al Bentegodi Fiorentina in campo con la maglia verde del quartiere di San Giovanni...

Come rivela il Corriere Fiorentino, i ragazzi di Stefano Pioli dovrebbero scendere in campo domenica contro il ChievoVerona vestendo la maglia verde del quartiere di San Giovanni, finora inutilizzata....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2017 11:18
Al Bentegodi Fiorentina in campo con la maglia verde del quartiere di San Giovanni... - La maglia verde della Fiorentina 2017/2018
La maglia verde della Fiorentina 2017/2018
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Come rivela il Corriere Fiorentino, i ragazzi di Stefano Pioli dovrebbero scendere in campo domenica contro il ChievoVerona vestendo la maglia verde del quartiere di San Giovanni, finora inutilizzata. Dopodiché l'unico completo ancora da inaugurare rimarrà quello in azzurro relativo a Santa Croce.

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