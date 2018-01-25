Mencucci: "Tutti i fiorentini vogliono bene a Babacar, è cresciuto in Viola. Domenica giornataccia per lui come per altri"

Il dirigente viola Sandro Mencucci ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele Iride a margine dell'evento NFL organizzato a Firenze. Ospiti speciali i Guelfi Firenze, squadra di football americano di P...

Il dirigente viola Sandro Mencucci ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele Iride a margine dell'evento NFL organizzato a Firenze. Ospiti speciali i Guelfi Firenze, squadra di football americano di Prima Divisione. Così Mencucci: "Non entro in questa riflessione perchè potrei dare anche un giudizio scorretto. Io penso che Babacar sia un giocatore al quale tutti noi a Firenze siamo affezionati. E' cresciuto nella Fiorentina. Purtroppo anche lui domenica, come tutta la squadra, è incappato in una giornata non particolarmente favorevole, ma io penso che Babacar sia un giocatore a cui tutti noi fiorentini vogliamo bene".