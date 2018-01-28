Labaro Viola

Veretout: "Siamo chiamati a fare una grande gara, l'approccio sarà cruciale. Lotteremo per l'Europa fino alla fine"

Jordan Veretout è stato intercettato dai microfoni di Premium Sport nel prepartita di Fiorentina-Hellas Verona. Questa le brevi dichiarazioni:Quale sarà l’atteggiamento della squadra? "Non sarà facile...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 14:22
Veretout: "Siamo chiamati a fare una grande gara, l'approccio sarà cruciale. Lotteremo per l'Europa fino alla fine" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
News
Fiorentina
Primo Piano
Firenze
Serie A
Hellas Verona
Veretout
Dichiarazioni
Prepartita
Condividi

Jordan Veretout è stato intercettato dai microfoni di Premium Sport nel prepartita di Fiorentina-Hellas Verona. Questa le brevi dichiarazioni:
Quale sarà l’atteggiamento della squadra? "Non sarà facile, il rischio sarà l’approccio al match. Serve combattività e aggressività. Dunque dobbiamo reagire, abbiamo fatto delle buone partite.
Cosa dovrà fare questa Fiorentina nel match di oggi? "Dobbiamo fare una grande gara oggi, dobbiamo dimostrare che siamo una squadra che lotta per l’Europa".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok