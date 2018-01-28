Veretout: "Siamo chiamati a fare una grande gara, l'approccio sarà cruciale. Lotteremo per l'Europa fino alla fine"

Jordan Veretout è stato intercettato dai microfoni di Premium Sport nel prepartita di Fiorentina-Hellas Verona. Questa le brevi dichiarazioni:Quale sarà l’atteggiamento della squadra? "Non sarà facile...

Jordan Veretout è stato intercettato dai microfoni di Premium Sport nel prepartita di Fiorentina-Hellas Verona. Questa le brevi dichiarazioni:

Quale sarà l’atteggiamento della squadra? "Non sarà facile, il rischio sarà l’approccio al match. Serve combattività e aggressività. Dunque dobbiamo reagire, abbiamo fatto delle buone partite.

Cosa dovrà fare questa Fiorentina nel match di oggi? "Dobbiamo fare una grande gara oggi, dobbiamo dimostrare che siamo una squadra che lotta per l’Europa".