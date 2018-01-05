Fresi: "Viola, che campionato! Pioli è stato la chiave di tutto. Inter stanca, mancano alternative all'altezza"

Salvatore Fresi, ex calciatore dell'Inter e anche delle giovanili Viola, è stato chiamato in causa da TMW Radio durante la trasmissione 'Tribuna Stampa'. All'ex nerazzurro è stato chiesto un parere su...

Salvatore Fresi, ex calciatore dell'Inter e anche delle giovanili Viola, è stato chiamato in causa da TMW Radio durante la trasmissione 'Tribuna Stampa'. All'ex nerazzurro è stato chiesto un parere sulla gara di stasera, ma non solo: "Il periodo no dell'Inter potrebbe essere una questione fisica. Il problema dell'Inter è che non ha la rosa della Juventus. Ha dodici giocatori ma non una panchina per competere con i bianconeri che hanno quasi tre squadre".

Una vittoria contro la Fiorentina può far guarire l'Inter?

"Sicuramente può aiutare l'Inter in quello che deve essere il suo obiettivo: qualificarsi in Champions League. La sosta può sicuramente far bene alla squadra di Spalletti".

Pioli?

"La Fiorentina sta facendo uno stupendo campionato nonostante abbia venduto molti giocatori. Pioli ha saputo scegliere bene i calciatori presi e li ha messi molto bene in campo".