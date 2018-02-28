Agostinelli: "Kalinic grande attaccante in maglia Viola, questo Milan può aiutarlo a tornare al suo livello"

L'allenatore ed ex calciatore Andrea Agostinelli, attualmente opinionista per Premium Sport, ha avuto modo di parlare di Nikola Kalinic ai microfoni di MilanNews. Ecco le dichiarazioni dell'ex laziale...

L'allenatore ed ex calciatore Andrea Agostinelli, attualmente opinionista per Premium Sport, ha avuto modo di parlare di Nikola Kalinic ai microfoni di MilanNews. Ecco le dichiarazioni dell'ex laziale: "Non dimentichiamoci che Kalinic, nonostante finora abbia deluso, lo scorso anno era un grande attaccante alla Fiorentina. Non so cosa gli sia successo, ma penso che il croato possa essere recuperato da questa gestione che sta recuperando tanti giocatori".