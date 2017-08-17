Pezzella sbarca a Milano: "Pronto per una grande avventura. Felice di ritrovare il mio amico Simeone"

Il nuovo rinforzo Viola German Pezzella è atterrato poco fa a Milano per incontrare Pantaleo Corvino e chiudere definitivamente l'affare. In seguito dovrà sostenere le visite mediche e porre la firma...

Il nuovo rinforzo Viola German Pezzella è atterrato poco fa a Milano per incontrare Pantaleo Corvino e chiudere definitivamente l'affare. In seguito dovrà sostenere le visite mediche e porre la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina. Nel frattempo l'argentino ha parlato così ai microfoni di TuttoMercatoWeb e Sky Sport: "Sono felice. Pronto per questa nuova avventura? Sì, spero di fare bene.

"Speriamo che l'affare si chiuda il prima possibile. Ho parlato con Pioli. Simeone? Sono contento di ritrovarlo, è un amico. Joaquin? Mi ha parlato di Firenze. Un saluto ai tifosi? Forza e spero di vedervi presto".