Stepinski: "Archiviamo la partita di Cagliari e pensiamo subito alla Fiorentina, vogliamo vincere"

Il nuovo attaccante clivense Mariusz Stepinski, ha parlato al sito ufficiale del club dopo la vittoria di Cagliari, nella quale il polacco ha bagnato il suo esordio con un gol. Queste le parole dell'e...

Il nuovo attaccante clivense Mariusz Stepinski, ha parlato al sito ufficiale del club dopo la vittoria di Cagliari, nella quale il polacco ha bagnato il suo esordio con un gol. Queste le parole dell'ex Nantes e Norimberga a proposito del prossimo impegno contro la Fiorentina: "Ho sempre detto che ho l'ambizione di giocare sempre, non voglio pensare oltre. Il mio pensiero adesso è solo il nostro prossimo avversario, ovvero la Fiorentina. Da oggi dimenticheremo la sfida contro il Cagliari per studiare la Fiorentina e per preparare il match che vogliamo vincere".