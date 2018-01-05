Di Chiara: "Fiorentina poco cinica, Babacar bene solo quando entra. Perisic l'uomo in più dell'Inter..."

Alberto Di Chiara ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della sfida di stasera. Ecco il pensiero dell'ex Fiorentina: "Mi aspetto una partita interessante in cui determinanti saranno i rifornime...

Alberto Di Chiara ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della sfida di stasera. Ecco il pensiero dell'ex Fiorentina: "Mi aspetto una partita interessante in cui determinanti saranno i rifornimenti dalle fasce e saper creare superiorità numerica. L’Inter ha l'uomo in più soprattutto in Perisic che sa mettere molti palloni per Icardi. Alla Fiorentina, invece, manca qualcosa davanti perché crea molto fino alla trequarti me poi sembra spuntata davanti. Simeone non riesce a far reparto da solo mentre Babacar fa molto bene da subentrante, ma da titolare non sa essere incisivo. Forse gli manca una spalla, spreca troppe energie per andare su tutti i palloni". Le dichiarazioni sono raccolte da Radio Sportiva.