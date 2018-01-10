Marcolin: "Vale la pena investire su Chiesa, probabile che lasci i Viola in futuro. Sui DV..."

Intercettato a Pitti Immagine dai media, fra i quali Labaroviola, l'allenatore Dario Marcolin ha parlato di Fiorentina e soprattutto di Federico Chiesa. Ecco le dichiarazioni del tecnico: "Con l'Inter...

Intercettato a Pitti Immagine dai media, fra i quali Labaroviola, l'allenatore Dario Marcolin ha parlato di Fiorentina e soprattutto di Federico Chiesa. Ecco le dichiarazioni del tecnico: "Con l'Inter ho visto una buona Fiorentina che meritava anche di più. Poi i nerazzurri sono in un brutto momento ma ha giocato bene. Mi piace molto il gioco della Fiorentina, piano piano sta venendo fuori il lavoro di Pioli. Mercato di gennaio? Vista la buona difesa si può pensare a rinforzare la fase offensiva. Io credo che i viola potrebbero cercare uno di quei giocatori che fanno gli assist decisivi. Quindi un ruolo tra centrocampo e attacco. Chiesa? A livello internazionale è uno di quelli su cui le squadre dovrebbero investire. Il prezzo lo fa chi compra ma non siamo tanto lontani dai 65 milioni di euro perchè migliora di partita in partita. La qualità del giocatore è tanta. Il problema per la Fiorentina è che sono troppi a volerlo e oggettivamente in futuro all'80% se ne andrà dai viola. Società? Io sono passato dalla gestione Della Valle e hanno sempre pensato a migliorare il prodotto. Può darsi che si siano stufati".