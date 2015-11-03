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Notizie Marcolin Fiorentina

Marcolin: "Un tempo la Fiesole era il dodicesimo uomo in campo, oggi al Franchi c'è un vuoto pazzesco"

24 marzo 2026 14:48

Marcolin: "Fiorentina impaurita. Ieri è stata la partita della disperazione, riflessa nei cambi di Pioli"

27 ottobre 2025 15:38

Marcolin: "La Fiorentina deve andare avanti con Pioli. A Milano ha giocato una buona partita"

22 ottobre 2025 16:02

Marcolin: "Dodò mi ricorda Maicon, attacca come lui, l'ho allenato all'Inter e lo conosco bene"

06 settembre 2022 14:26

Marcolin lancia l'allarme: "Ci sono cinque positivi nella nazionale Italiana". Biraghi a rischio?

22 marzo 2022 17:24

Coronavirus, anche il padre dell'ex calciatore Marcolin tra le vittime nel bresciano

26 marzo 2020 13:24

Marcolin: "Vale la pena investire su Chiesa, probabile che lasci i Viola in futuro. Sui DV..."

10 gennaio 2018 14:04

Marcolin: "Kalinic? A me sembra Lewandowski. Vi dico perché"

21 settembre 2016 15:39

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