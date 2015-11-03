Notizie Marcolin Fiorentina

Marcolin: "Un tempo la Fiesole era il dodicesimo uomo in campo, oggi al Franchi c'è un vuoto pazzesco"
24 marzo 2026 14:48
Marcolin: "Fiorentina impaurita. Ieri è stata la partita della disperazione, riflessa nei cambi di Pioli"
27 ottobre 2025 15:38
Marcolin: "La Fiorentina deve andare avanti con Pioli. A Milano ha giocato una buona partita"
22 ottobre 2025 16:02
Marcolin: "Dodò mi ricorda Maicon, attacca come lui, l'ho allenato all'Inter e lo conosco bene"
06 settembre 2022 14:26
Marcolin lancia l'allarme: "Ci sono cinque positivi nella nazionale Italiana". Biraghi a rischio?
22 marzo 2022 17:24
Coronavirus, anche il padre dell'ex calciatore Marcolin tra le vittime nel bresciano
26 marzo 2020 13:24
Marcolin: "Vale la pena investire su Chiesa, probabile che lasci i Viola in futuro. Sui DV..."
10 gennaio 2018 14:04
Marcolin: "Kalinic? A me sembra Lewandowski. Vi dico perché"
21 settembre 2016 15:39
Archivio