Marcolin lancia l'allarme: "Ci sono cinque positivi nella nazionale Italiana". Biraghi a rischio?

Cinque positivi nel gruppo della nazionale italiana a pochi giorni dalle importanti sfide per andare al mondiale, lo annuncia Marcolin

Allarme Covid per la Nazionale Italiana? A lanciarlo è Dario Marcolin. Intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex tecnico - tra le altre - di Catania e Avellino, ha lanciato indiscrezioni preoccupanti in vista degli spareggi per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022: "In nazionale ci sono cinque calciatori positivi al Coronavirus, più due dello staff medico. Non lo so con certezza, ma sembrerebbe che siano usciti questi casi - ha continuato Marcolin - anche se Roberto Mancini non si fascia la testa".

Solo indiscrezioni. Come da dichiarazioni, al momento si tratta soltanto di indiscrezioni: la FIGC non ha infatti comunicato alcuna positività nel gruppo azzurro, che giovedì scenderà in campo a Palermo contro la Macedonia del Nord. Marcolin, dal 2018 apprezzato commentatore per Dazn, non ricopre ruoli ufficiali a livelli federale, ma è legato da anni da una solida amicizia al ct Mancini, di cui è stato anche collaboratore tecnico ai tempi dell'Inter. Lo riporta TMW

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