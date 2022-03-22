Bucchioni: "La Fiorentina non è mica come la Juventus che non ha un gioco e può fare come vuole"

Enzo Bucchioni ha parlato anche dei mancati inserimenti alla perfezione dei meccanismi della Fiorentina da parte di Ikonè e Cabral

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha fatto un paragone tra Fiorentina e Juventus, queste le sue parole:

“I movimenti della Fiorentina partono dal 4-3-3, non è un 4-2-3-1, è una squadra che ha tanto movimento senza palla, cosi tutto diventa imprevedibile, sono tutti movimenti codificati provati da mesi e studiati, nulla è improvvisato, mica è come alla Juventus che non c’è un’idea di gioco, si basa sulla qualità dei singoli, dove tutti possono giocare e si possono inserire giocatori nuovi senza alcun problema. Cabral e Ikonè sono stati pagati 15 milioni di euro l'uno, mica 2 lire, sono stati studiati al dettaglio"

https://www.labaroviola.com/bucchioni-rivela-mi-dicono-che-la-fiorentina-sta-trattando-un-esterno-che-fara-sognare-firenze/169833/