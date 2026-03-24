Marcolin: “Un tempo la Fiesole era il dodicesimo uomo in campo, oggi al Franchi c’è un vuoto pazzesco”

L’ex calciatore Dario Marcolin, vice allenatore della Fiorentina ai tempi di Sinisa Mihajlovic, ha commentato la situazione dei lavori all’Artemio Franchi durante “Stadi 5.0” su DAZN.

Le sue parole: “Sono stato due anni con Mihajlovic a Firenze, la Curva Fiesole dava una spinta in più. Il pubblico della Fiorentina incide tantissimo, è il dodicesimo uomo in campo”.

Aggiunge: “Oggi vado a fare la telecronaca, e c’è una tristezza, c’è poco calore, c’è silenzio, poca partecipazione, per quanto il tifoso della Fiorentina ci sia e sia pronto a sostenere la squadra. C’è un vuoto sulla curva che è pazzesco“.