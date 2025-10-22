Marcolin: “La Fiorentina deve andare avanti con Pioli. A Milano ha giocato una buona partita”

L’ex calciatore Dario Marcolin ha parlato anche della Fiorentina e del suo momento negativo in un’intervista rilasciata a News.Superscommesse.it.

Le sue parole: “Le dichiarazioni post partita ci hanno fatto intendere in maniera univoca che si va avanti con Pioli, che ha la piena fiducia di tutti, che è un allenatore navigato e che conosce il suo mestiere. Guardando le ultime gare, si può affermare che è presto per cambiare. A Milano, per esempio, la Fiorentina ha giocato una buona partita. Cambiare tecnico significherebbe dover aspettare che il nuovo allenatore conosca la squadra, i giocatori e l’ambiente. Ne vale davvero la pena?”