Marcolin: "Dodò mi ricorda Maicon, attacca come lui, l'ho allenato all'Inter e lo conosco bene"

Dario Marcolin ha parlato del nuovo terzino della Fiorentina, il brasiliano Dodò, che sta incantando tutti in questo inizio di stagione

Dario Marcolin ha parlato a Radio Bruno di Dodò, queste le parole dell'ex giocare e anche allenatore in seconda della Fiorentina ai tempi di Mihajlovic: "Quando ero all'Inter ho allenato e visto da vicino Maicon e vi posso dire che Dodò mi ricorda proprio lui, attacca come lui e diventa quasi un centrocampista offensivo aggiunto in più. Dodò non sbaglia mai, quando deve andare va, quando deve tenere la la palla la tiene, quando deve giocare di prima gioca di prima, quando deve dribblarti ti dribbla, insomma sono qualità che io riscontravo in Maicon, anche se fisicamente sono diversi però nelle scelte di gioco si"

BUCCHIONI PARLA DI JOVIC

https://www.labaroviola.com/bucchioni-jovic-per-ora-mi-sembra-un-pesce-bollito-amrabat-aveva-chiesto-di-non-giocare/185640/