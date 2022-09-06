Bucchioni: "Jovic per ora mi sembra un pesce bollito. Amrabat aveva chiesto di non giocare"

Enzo Bucchioni ha analizzato la prima parte di campionato della Fiorentina, la sua analisi e le sue riflessioni

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Il rammarico è che contro questa Juventus minore dovevi andare a vincere, in questo momento Jovic e Cabral hanno delle difficoltà oggettive. In Jovic in questo momento manca anche la parte agonistica, quella che va a lottare anche a centrocampo magari per recuperare un pallone, per ora mi sembra un pesce bollito, il ragionamento su di lui è stato prenderlo per portarlo al suo livello, sapevi che era stato fermo ed era da recuperare in pieno fisicamente e mentalmente, ma quanto tempo ci vuole, quanto la Fiorentina è disposta ad aspettare? Si deve dare una mossa.

Italiano sta pagando la doppia partita nelle coppe, ci sono giocatori che non sono abituati, solo 4 giocatori sono abituati a giocare ogni 3 giorni. Sottil è il giocatore che sta facendo più progressi rispetto allo scorso anno, gli manca solo l'aspetto di inquadrare la porta. Kouamè è tornato migliorato. Jovic va aspettato ma fino ad un certo punto, al suo posto potrebbe giocare anche Nico Gonzalez o lo stesso Kouamè.

Ci sono giocatori che non sono abituati a giocare ogni 3 giorni, mi hanno detto che Amrabat aveva chiesto di non giocare a Udine perchè non a top. Ranieri quarto centrale? Anche lo scorso anno è come se avevi 3 centrali perchè Nastasic praticamente non ha mai giocato, io lo avrei preso un centrale forte ma è una scelta che avrei fatto prima. Ranieri lo scorso anno ha fatto un bel campionato ma nella difesa a tre, è un ragazzo che ha voglia di dimostrare, mi dicono che si allena sempre al massimo, comunque a novembre il mercato si ferma, puoi intervenire subito sul mercato se necessario.

IL REPORT MEDICO SU MILENKOVIC

https://www.labaroviola.com/tegola-milenkovic-lesione-di-basso-grado-alladduttore-destro-sara-rivalutato-nei-prossimi-giorni/185619/