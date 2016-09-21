Marcolin: "Kalinic? A me sembra Lewandowski. Vi dico perché"

Ha movenze simili al centravanti polacco

Dario Marcolin, ex tecnico di Catania, Avellino e vice allenatore in panchina di Sinisa Mihajlovic quando allenava la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Fantagazzetta.it per dire la sua su Nikola Kalinic, azzardando un paragone lusinghiero. Ecco le sue parole: "Kalinic? Mi ricorda un po’ Lewandowski: sa venire incontro, sa far gol di testa, ha un’intelligenza tattica invidiabile. Può diventare un grande campione".