Montella: "Normale essere a rischio con questi risultati. Sfida contro l'AEK cruciale, ma siamo in crescita..."
Vincenzo Montella, tecnico del Milan ed ex Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all'ANSA. L'aeroplanino ha ammesso di essere sotto esame, i prossimi impegni diventeranno quindi di fonda...
Vincenzo Montella, tecnico del Milan ed ex Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all'ANSA. L'aeroplanino ha ammesso di essere sotto esame, i prossimi impegni diventeranno quindi di fondamentale importanza: "So bene che quando non arrivano i risultati sono a rischio, che sono valutato nel bene e nel male. Qualsiasi cosa dovesse succedere Fassone e Mirabelli hanno la mia totale stima. Bisogna sapere accettare le critiche, ma il Milan è in crescita. La sfida di domani? Dobbiamo battere l'Aek per ipotecare la qualificazione. È un gara cui teniamo molto e da affrontare al meglio. L'Aek gioca un calcio molto dinamico, si adatta agli avversari tanto che può giocare sia a tre che a quattro in difesa. E' una squadra svelta, con qualità e cinismo. Non possiamo permetterci di dargli spazio".