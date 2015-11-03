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Notizie Aek Fiorentina

La Fiorentina affonda anche in Europa, secondo ko consecutivo, l’AEK vince 1-0

27 novembre 2025 23:01

Nazione: “Riparte la corsa in Europa. Battere l’AEK vale doppio. Ma l’obiettivo resta quello dei piccoli passi”

27 novembre 2025 08:53

Nazione: “Circa 3mila i tifosi dell’AEK oggi a Firenze, mille senza biglietto”

27 novembre 2025 08:49

Nazione sicura: “Contro l’AEK in porta De Gea. In difesa chance per Comuzzo e Viti. Davanti Dzeko”

26 novembre 2025 09:30

Rischio scontri ad Atene: tifosi di Aek, Olympiakos e Panathinaikos aspettano l'occasione giusta da anni

17 maggio 2024 17:06

L'Olympiacos risente delle fatiche di coppa, k.o. col PAOK e quasi addio al titolo

12 maggio 2024 21:42

Montella: "Normale essere a rischio con questi risultati. Sfida contro l'AEK cruciale, ma siamo in crescita..."

18 ottobre 2017 17:32

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