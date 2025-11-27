La Fiorentina affonda anche in Europa, secondo ko consecutivo, l’AEK vince 1-0

La Fiorentina oggi alle 21 ospita al Franchi l’AEK Atene, gara valida per la League Phase, viola che deve rialzare la testa anche in Conference dopo il ko con il Mainz.

PRIMO TEMPO- All’8’ ottima azione personale di Ranieri, che passa il pallone in verticale a Dzeko, che si fa chiudere dal portiere avversario. Al 16’ Parisi scappa al difensore avversario e mette un pallone morbido sul secondo palo per Dzeko che colpisce la sfera di testa, ma il portiere dell’AEK sventa la minaccia in corner. Al 17’ schema Fiorentina su corner, Ndour colpisce di testa, Strakosha respinge il pallone, Ranieri fa l’assist e Gudmundsson mette dentro l’1-0 Fiorentina. Il check del VAR annulla la rete dell’islandese per fuorigioco. Al 35’ Pilios dentro, Marin prolunga, Gacinovic al centro dell’area schiaccia di testa e firma l’1-0 per l’AEK. Al 37’ che brivido per i viola! Fortini soffre, cross dentro per Jovic che si divora il gol del 2-0. Al 44’ giallo per Gudmundsson. Al 48’ Dzeko scatta e si invola verso la porta, Mandragora viene servito e segna, ma è offside.

SECONDO TEMPO- Al Franchi si riparte con gli stessi 22. Al 58’ Ranieri trova il gol ma viene annullato per offside. Ancora AEK avanti. Al 63’ fuori Parisi, dentro Kouadio. Fuori Ndour dentro Kean. Al 71’ conclusione del 12 dell’AEK. Al 73’ Ranieri lascia spazio a Zini che calcia, il pallone sbatte sul palo interno ed esce graziando i viola. Al 74’ ancora una volta pericoloso Zini. Al 77’ la traversa nega la gioia del gol a Dzeko che colpisce di testa, il corner dentro. Al 78’ Jovic tenta il pallonetto ma De Gea capisce le intenzioni e salva. Al 78’ fuori Nicolussi Caviglia, Ranieri e Fortini, dentro Fazzini, Viti e Fagioli. All’82’ intervento perfetto di Comuzzo su Jovic che si trovava davanti a De Gea. All’84’ Viti a rimorchio per Mandragora che calcia ma senza trovare la giusta coordinazione. Al 92’ conclusione di Ilios. L’arbitro assegna 7’ di recupero.