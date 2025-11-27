27 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:54

Nazione: “Circa 3mila i tifosi dell’AEK oggi a Firenze, mille senza biglietto”

27 Novembre · 08:49

27 Novembre 2025

Un dato che supera sicuramente le aspettative

Sono circa 3mila i tifosi greci attesi oggi a Firenze. Un dato che supera le aspettative e che porta con se la presenza di circa un migliaio di sostenitori ateniesi che sarebbero senza biglietto. Alcune centinaia di ultras sono arrivati ieri sera, ma la maggior parte dei tifosi ospiti giungerà in città nella giornata di oggi. La Questura sta monitorando la situazione e ha chiesto un riforzo di circa 500 uomini. A preoccupare, in particolare, sono proprio i tifosi che cercheranno di presentarsi allo stadio senza biglietto. Lo riporta La Nazione.

