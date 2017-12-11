Caressa: "Napoli diventato troppo prevedibile, brava la Fiorentina a fare possesso. Parole di Sarri strategiche..."

Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha commentato con queste parole l'involuzione e l'imprevedibilità perduta del Napoli di Maurizio Sarri. Ecco le dichiarazioni: "Tutti fanno poss...

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2017 19:15

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