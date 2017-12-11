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Caressa: "Napoli diventato troppo prevedibile, brava la Fiorentina a fare possesso. Parole di Sarri strategiche..."

Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha commentato con queste parole l'involuzione e l'imprevedibilità perduta del Napoli di Maurizio Sarri. Ecco le dichiarazioni: "Tutti fanno poss...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2017 19:15
Caressa: "Napoli diventato troppo prevedibile, brava la Fiorentina a fare possesso. Parole di Sarri strategiche..." -
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Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha commentato con queste parole l'involuzione e l'imprevedibilità perduta del Napoli di Maurizio Sarri. Ecco le dichiarazioni: "Tutti fanno possesso per evitare il primo pressing, anche la Fiorentina lo ha fatto. A questo punto penso che il Napoli sia diventato prevedibile, le parole di Sarri a fine gara sono per caricare la squadra, per questo ha detto di essere contento”.

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