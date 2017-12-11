Caressa: "Napoli diventato troppo prevedibile, brava la Fiorentina a fare possesso. Parole di Sarri strategiche..."
Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha commentato con queste parole l'involuzione e l'imprevedibilità perduta del Napoli di Maurizio Sarri. Ecco le dichiarazioni: "Tutti fanno poss...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2017 19:15
Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha commentato con queste parole l'involuzione e l'imprevedibilità perduta del Napoli di Maurizio Sarri. Ecco le dichiarazioni: "Tutti fanno possesso per evitare il primo pressing, anche la Fiorentina lo ha fatto. A questo punto penso che il Napoli sia diventato prevedibile, le parole di Sarri a fine gara sono per caricare la squadra, per questo ha detto di essere contento”.