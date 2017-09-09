Bigica: "Emozionato e curioso, dai ragazzi mi aspetto intensità e voglia di migliorare. Sull'Atalanta..."

Il nuovo tecnico della primavera Viola Emiliano Bigica, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport prima della sfida alle porte contro l'Atalanta. Ecco le sue parole: "Sono emozionato e curioso di...

A cura di Redazione Labaroviola 09 settembre 2017 15:09

Condividi