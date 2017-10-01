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Chiesa: "Oggi difficile, loro molto esperti. Atalanta? Triste pareggiare al 94', ma non parlo dell'arbitro.."

Federico Chiesa ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Premium Sport nel prepartita di ChievoVerona-Fiorentina, che andrà in scena fra pochi minuti al Bentegodi. Ecco le parole del classe 97': "Og...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2017 14:19
Chiesa: "Oggi difficile, loro molto esperti. Atalanta? Triste pareggiare al 94', ma non parlo dell'arbitro.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Federico Chiesa ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Premium Sport nel prepartita di ChievoVerona-Fiorentina, che andrà in scena fra pochi minuti al Bentegodi. Ecco le parole del classe 97': "Oggi sarà sicuramente difficile, loro sono esperti, speriamo di far bene. Servono grinta, determinazione e speriamo di far gol. Atalanta? Non voglio parlare dell'arbitro, è triste pareggiare al 94'. Dobbiamo migliorare: la strada è lunga ma è giusta".

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