Chiesa: "Oggi difficile, loro molto esperti. Atalanta? Triste pareggiare al 94', ma non parlo dell'arbitro.."
Federico Chiesa ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Premium Sport nel prepartita di ChievoVerona-Fiorentina, che andrà in scena fra pochi minuti al Bentegodi. Ecco le parole del classe 97': "Og...
A cura di Redazione Labaroviola
01 ottobre 2017 14:19
Federico Chiesa ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Premium Sport nel prepartita di ChievoVerona-Fiorentina, che andrà in scena fra pochi minuti al Bentegodi. Ecco le parole del classe 97': "Oggi sarà sicuramente difficile, loro sono esperti, speriamo di far bene. Servono grinta, determinazione e speriamo di far gol. Atalanta? Non voglio parlare dell'arbitro, è triste pareggiare al 94'. Dobbiamo migliorare: la strada è lunga ma è giusta".