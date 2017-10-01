Chiesa: "Oggi difficile, loro molto esperti. Atalanta? Triste pareggiare al 94', ma non parlo dell'arbitro.."

Federico Chiesa ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Premium Sport nel prepartita di ChievoVerona-Fiorentina, che andrà in scena fra pochi minuti al Bentegodi. Ecco le parole del classe 97': "Og...

Federico Chiesa ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Premium Sport nel prepartita di ChievoVerona-Fiorentina, che andrà in scena fra pochi minuti al Bentegodi. Ecco le parole del classe 97': "Oggi sarà sicuramente difficile, loro sono esperti, speriamo di far bene. Servono grinta, determinazione e speriamo di far gol. Atalanta? Non voglio parlare dell'arbitro, è triste pareggiare al 94'. Dobbiamo migliorare: la strada è lunga ma è giusta".