Premium Sport: Kalinic verso l'addio al Milan, su di lui è forte l'interesse del Siviglia

Il suo addio non farà disperare i tifosi del Milan, anzi. Nikola Kalinic è vicinissimo al Siviglia: dopo una sola stagione, dunque, il croato arrivato dalla Fiorentina la scorsa estate dopo un lungo c...

Il suo addio non farà disperare i tifosi del Milan, anzi. Nikola Kalinic è vicinissimo al Siviglia: dopo una sola stagione, dunque, il croato arrivato dalla Fiorentina la scorsa estate dopo un lungo corteggiamento rischia di lasciare i rossoneri. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, la cifra di fatto versata da Fassone e Mirabelli ai viola per portare l'attaccante a Milanello un anno fa.

Fonte: premiumsporthd.it