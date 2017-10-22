Sportiello: ''Grande approccio, non era scontato. Europa? Serve equilibrio. Niente gol subiti, merito di come ci difendiamo...''

Marco Sportiello parla in zona mista dopo la vittoria contro il Benevento: "Un ottimo successo - commenta - abbiamo approcciato bene la gara. Sembrava scontato, ma non era così. Loro hanno giocatori d...

Marco Sportiello parla in zona mista dopo la vittoria contro il Benevento: "Un ottimo successo - commenta - abbiamo approcciato bene la gara. Sembrava scontato, ma non era così. Loro hanno giocatori di qualità in avanti ed avevano bisogno di punti. Da due gare non prendo gol? Siamo stati bravi a livello di reparto e di squadra, difendendo in 11. Quando si prende gol non è colpa solo dei difensori. Era importante portare i 3 punti a casa e l'abbiamo fatto. La continuità? E' importante, anche se il campionato italiano è molto difficile. Tra 3 giorni giochiamo contro una squadra molto forte, con grandi individualità. Abbiamo ottime qualità, un buon possesso, ma dobbiamo migliorare molto senza palla. Babacar sul rigore: non c'è stato nessun problema, solo una sana discussione. Non è una sorpresa, ha grande qualità Lo Faso? Anche lui ha ottime potenzialità. L'Europa? Ci vuole equilibrio, vediamo gara per gara".