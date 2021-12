Vicina l’esclusione dalla serie A per la Salernitana. Regolamento salva Vlahovic, non perde i gol fatti

Il 15 dicembre doveva essere il giorno della fumata bianca o quasi bianca. Come scrive sul proprio sito la Gazzetta, I due Trustee della Salernitana l’avevano scritto nel loro ultimo comunicato fissando il 15 dicembre come momento in cui metter giù le carte raccolte e avvicinarsi verso la soluzione del caso, la cessione del club per evitare di finire nel burrone dell’affiliazione revocata per aver violato il divieto di doppia proprietà nella stessa categoria calcistica. E invece il silenzio ha spiegato tutti gli imbarazzi del momento.

Dunque, in questo momento l’esclusione per la Salernitana dal campionato è davvero vicina. Cosa succede adesso in serie A?

Sicuramente non mancheranno le polemiche. Una cosa è certa, la Salernitana finirà il girone d’andata. Il problema, in caso di esclusione, sarà il girone di ritorno. Quel che è certo che ci saranno 3 punti a tavolino assegnati a tutte le squadre che la dovranno incontrare. Ma cosa avverrà per il girone di andata e le partite giocate?

Il regolamento, in questo caso, dato che la Salernitana finirà il girone di andata, è abbastanza chiaro. Le partite giocate dalla squadra campana non verranno toccate. Dunque nessun pericolo per la Fiorentina che vedrebbe cosi salvi i 4 gol segnati ma soprattutto chi ci avrebbe perso tanto sarebbe stato Dusan Vlahovic che si sta giocando il record dei gol segnati nell’anno solare con Cristiano Ronaldo.

Comunque vada la storia della Salernitana è una figuraccia mondiale del nostro calcio, si parla tanto di prodotto serie A da vendere all’estero ma questo porta un danno di immagine non da poco. Lo diciamo chiaramente, il presidente della Lega Calcio dovrebbe dimettersi. Quello che è accaduto non è accettabile.

Flavio Ognissanti

