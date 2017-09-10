Verona-Fiorentina: Viola in vantaggio dopo 2 minuti! Primo sigillo per Simeone!
Bastano due minuti alla Fiorentina per andare in vantaggio sul campo dell'Hellas Verona! Prima firma in maglia Viola per il Cholito Simeone che sfrutta una corta respinta del portiere Nicolas su una c...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2017 14:57
Bastano due minuti alla Fiorentina per andare in vantaggio sul campo dell'Hellas Verona! Prima firma in maglia Viola per il Cholito Simeone che sfrutta una corta respinta del portiere Nicolas su una conclusione tesa di Marco Benassi. Comincia bene il pomeriggio della Fiorentina.