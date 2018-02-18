Inglese: "Bello tornare a segnare e vincere. Fiorentina squadra forte, proveremo a batterli anche al Franchi"

L'attaccante clivense Roberto Inglese è tornato al gol nella gara di ieri vinta dal suo Chievo contro il Cagliari. Ecco le parole di soddisfazione espresse al sito ufficiale del club veronese, col pen...

L'attaccante clivense Roberto Inglese è tornato al gol nella gara di ieri vinta dal suo Chievo contro il Cagliari. Ecco le parole di soddisfazione espresse al sito ufficiale del club veronese, col pensiero già alla sfida di Firenze: "Venivamo da un periodo molto difficile, il gruppo ha fatto la differenza, abbiamo sempre lavorato con il sorriso. Non era facile scardinare la difesa del Cagliari, l'approccio alla partita è stato giusto. Il gol? Il mio obiettivo era tornare in campo dopo l'infortunio. È arrivato anche il gol, sono felice. In questi scontri salvezza è importante avere l'atteggiamento giusto. L'abbraccio finale? Anche se i risultati non sono arrivati negli ultimi due mesi, siamo rimasti compatti ed abbiamo lavorato con il sorriso. È stato bravo anche il mister a mantenere il clima giusto. La prossima gara con la Fiorentina? È una squadra forte, all'andata siamo riusciti a batterli e ci proveremo anche al ritorno. Non sarà facile al Franchi, ma se giochiamo come contro il Cagliari possiamo fare risultato".