Ilicic segna e svela un retroscena: "In passato molto vicino al Torino, ma la Fiorentina non mi lasciò partire..."

Josip Ilicic, ex Fiorentina ed oggi in forza all'Atalanta di Gasperini, ha messo a segno ieri sera la rete che è valsa il pareggio sul campo del Torino. Nel post-gara lo sloveno ha rivelato una tratta...

A cura di Redazione Labaroviola 03 dicembre 2017 12:04

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