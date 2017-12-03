Ilicic segna e svela un retroscena: "In passato molto vicino al Torino, ma la Fiorentina non mi lasciò partire..."
Josip Ilicic, ex Fiorentina ed oggi in forza all'Atalanta di Gasperini, ha messo a segno ieri sera la rete che è valsa il pareggio sul campo del Torino. Nel post-gara lo sloveno ha rivelato una tratta...
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2017 12:04
Josip Ilicic, ex Fiorentina ed oggi in forza all'Atalanta di Gasperini, ha messo a segno ieri sera la rete che è valsa il pareggio sul campo del Torino. Nel post-gara lo sloveno ha rivelato una trattativa rimasta celata nel tempo, dichiarando di essere stato cercato con insistenza dai Granata. Così l'ex fantastista Viola: "Io vicino al Torino in passato? C’è stata una trattativa per portarmi in Piemonte, è vero. Ma la Fiorentina non voleva lasciarmi e poi è andata come tutti noi sappiamo".